Dövizler / NSC
NSC: Norfolk Southern Corporation
283.74 USD 0.96 (0.34%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NSC fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 282.60 ve Yüksek fiyatı olarak 284.74 aralığında işlem gördü.
Norfolk Southern Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NSC haberleri
Günlük aralık
282.60 284.74
Yıllık aralık
201.67 291.69
- Önceki kapanış
- 282.78
- Açılış
- 283.64
- Satış
- 283.74
- Alış
- 284.04
- Düşük
- 282.60
- Yüksek
- 284.74
- Hacim
- 2.732 K
- Günlük değişim
- 0.34%
- Aylık değişim
- 2.21%
- 6 aylık değişim
- 21.25%
- Yıllık değişim
- 14.35%
21 Eylül, Pazar