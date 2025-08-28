FiyatlarBölümler
NSC: Norfolk Southern Corporation

283.74 USD 0.96 (0.34%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NSC fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 282.60 ve Yüksek fiyatı olarak 284.74 aralığında işlem gördü.

Norfolk Southern Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
282.60 284.74
Yıllık aralık
201.67 291.69
Önceki kapanış
282.78
Açılış
283.64
Satış
283.74
Alış
284.04
Düşük
282.60
Yüksek
284.74
Hacim
2.732 K
Günlük değişim
0.34%
Aylık değişim
2.21%
6 aylık değişim
21.25%
Yıllık değişim
14.35%
