货币 / NSC
NSC: Norfolk Southern Corporation
279.41 USD 1.38 (0.50%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NSC汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点278.65和高点279.74进行交易。
关注Norfolk Southern Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NSC新闻
- TD Cowen上调联合太平洋目标价至258美元，此前为252美元
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- 伯恩斯坦维持联合太平洋股票评级，目标价294美元
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Norfolk Southern Corporation (NSC) Presents at Morgan Stanley's 13th
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- Norfolk Southern to give Amtrak trains priority over freight, US Justice Dept says
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- The Year’s Buzziest Deals Are Corporate Breakups
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
- Why Is Norfolk Southern (NSC) Down 2.4% Since Last Earnings Report?
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
- CSX stock price target lowered to $38 by TD Cowen on Berkshire decision
- Here's Why Investors Should Give Norfolk Southern Stock a Miss Now
- Analysis-Canadian Pacific joins Buffett in rejecting railroad consolidation, narrowing merger prospects
- Are We Sure CSX And BNSF Are Playing It Wrong? (NYSE:BRK.A)
- CPKC shares climb as firm rejects rail consolidation push
- Berkshire Hathaway (BRK.B) Has No Plans to Buy Another Railroad, Says Warren Buffett - TipRanks.com
日范围
278.65 279.74
年范围
201.67 291.69
- 前一天收盘价
- 278.03
- 开盘价
- 278.96
- 卖价
- 279.41
- 买价
- 279.71
- 最低价
- 278.65
- 最高价
- 279.74
- 交易量
- 978
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 0.65%
- 6个月变化
- 19.40%
- 年变化
- 12.61%
