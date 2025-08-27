QuotazioniSezioni
Valute / NSC
Tornare a Azioni

NSC: Norfolk Southern Corporation

283.74 USD 0.96 (0.34%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NSC ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 282.60 e ad un massimo di 284.74.

Segui le dinamiche di Norfolk Southern Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NSC News

Intervallo Giornaliero
282.60 284.74
Intervallo Annuale
201.67 291.69
Chiusura Precedente
282.78
Apertura
283.64
Bid
283.74
Ask
284.04
Minimo
282.60
Massimo
284.74
Volume
2.732 K
Variazione giornaliera
0.34%
Variazione Mensile
2.21%
Variazione Semestrale
21.25%
Variazione Annuale
14.35%
20 settembre, sabato