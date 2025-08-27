Valute / NSC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NSC: Norfolk Southern Corporation
283.74 USD 0.96 (0.34%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NSC ha avuto una variazione del 0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 282.60 e ad un massimo di 284.74.
Segui le dinamiche di Norfolk Southern Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NSC News
- Bloomberg Dividend Watchlist's 4 Ideal 'Safer' September Sizzlers
- Trump says Union Pacific merger with Norfolk Southern ’sounds good’
- RBC promuove CSX, prevede guadagni per le azioni in vari scenari di fusione ferroviaria
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- TD Cowen alza il target di prezzo delle azioni Union Pacific a $258 da $252
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- Bernstein riconferma rating su Union Pacific con target di prezzo a $294
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Norfolk Southern Corporation (NSC) Presents at Morgan Stanley's 13th
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- Norfolk Southern to give Amtrak trains priority over freight, US Justice Dept says
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- The Year’s Buzziest Deals Are Corporate Breakups
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
- Why Is Norfolk Southern (NSC) Down 2.4% Since Last Earnings Report?
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
Intervallo Giornaliero
282.60 284.74
Intervallo Annuale
201.67 291.69
- Chiusura Precedente
- 282.78
- Apertura
- 283.64
- Bid
- 283.74
- Ask
- 284.04
- Minimo
- 282.60
- Massimo
- 284.74
- Volume
- 2.732 K
- Variazione giornaliera
- 0.34%
- Variazione Mensile
- 2.21%
- Variazione Semestrale
- 21.25%
- Variazione Annuale
- 14.35%
20 settembre, sabato