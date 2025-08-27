通貨 / NSC
NSC: Norfolk Southern Corporation
282.78 USD 4.78 (1.72%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NSCの今日の為替レートは、1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり277.76の安値と283.12の高値で取引されました。
Norfolk Southern Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NSC News
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- RBC キャピタル、CSX株を「アウトパフォーム」に格上げ、業務改善を評価
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- TD CowenがUnion Pacificの目標株価を252ドルから258ドルに引き上げ
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- バーンスタイン、ユニオン・パシフィック株を「アウトパフォーム」評価、目標価格294ドルを維持
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Norfolk Southern Corporation (NSC) Presents at Morgan Stanley's 13th
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- Norfolk Southern to give Amtrak trains priority over freight, US Justice Dept says
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- The Year’s Buzziest Deals Are Corporate Breakups
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
- Why Is Norfolk Southern (NSC) Down 2.4% Since Last Earnings Report?
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
- CSX stock price target lowered to $38 by TD Cowen on Berkshire decision
- Here's Why Investors Should Give Norfolk Southern Stock a Miss Now
1日のレンジ
277.76 283.12
1年のレンジ
201.67 291.69
- 以前の終値
- 278.00
- 始値
- 277.76
- 買値
- 282.78
- 買値
- 283.08
- 安値
- 277.76
- 高値
- 283.12
- 出来高
- 1.850 K
- 1日の変化
- 1.72%
- 1ヶ月の変化
- 1.87%
- 6ヶ月の変化
- 20.84%
- 1年の変化
- 13.96%
