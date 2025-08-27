Devises / NSC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NSC: Norfolk Southern Corporation
283.74 USD 0.96 (0.34%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NSC a changé de 0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 282.60 et à un maximum de 284.74.
Suivez la dynamique Norfolk Southern Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NSC Nouvelles
- Trump says Union Pacific merger with Norfolk Southern ’sounds good’
- RBC revalorise CSX, affirmant que les actions progresseront quel que soit le résultat des fusions ferroviaires
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- La notation de l’action CSX relevée à "Surperformance" par RBC Capital suite aux améliorations opérationnelles
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- TD Cowen relève l’objectif de cours de l’action Union Pacific à 258€ contre 252€
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- Bernstein maintient la note d’Union Pacific avec un objectif de cours de 294€
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Norfolk Southern Corporation (NSC) Presents at Morgan Stanley's 13th
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- Norfolk Southern to give Amtrak trains priority over freight, US Justice Dept says
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- The Year’s Buzziest Deals Are Corporate Breakups
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
- Why Is Norfolk Southern (NSC) Down 2.4% Since Last Earnings Report?
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
Range quotidien
282.60 284.74
Range Annuel
201.67 291.69
- Clôture Précédente
- 282.78
- Ouverture
- 283.64
- Bid
- 283.74
- Ask
- 284.04
- Plus Bas
- 282.60
- Plus Haut
- 284.74
- Volume
- 2.732 K
- Changement quotidien
- 0.34%
- Changement Mensuel
- 2.21%
- Changement à 6 Mois
- 21.25%
- Changement Annuel
- 14.35%
20 septembre, samedi