NSC: Norfolk Southern Corporation

278.03 USD 0.82 (0.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NSC за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 277.62, а максимальная — 280.98.

Следите за динамикой Norfolk Southern Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости NSC

Дневной диапазон
277.62 280.98
Годовой диапазон
201.67 291.69
Предыдущее закрытие
277.21
Open
279.15
Bid
278.03
Ask
278.33
Low
277.62
High
280.98
Объем
2.228 K
Дневное изменение
0.30%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
18.81%
Годовое изменение
12.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.