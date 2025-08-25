Валюты / NSC
NSC: Norfolk Southern Corporation
278.03 USD 0.82 (0.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSC за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 277.62, а максимальная — 280.98.
Следите за динамикой Norfolk Southern Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
277.62 280.98
Годовой диапазон
201.67 291.69
- Предыдущее закрытие
- 277.21
- Open
- 279.15
- Bid
- 278.03
- Ask
- 278.33
- Low
- 277.62
- High
- 280.98
- Объем
- 2.228 K
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 18.81%
- Годовое изменение
- 12.05%
