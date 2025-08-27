통화 / NSC
NSC: Norfolk Southern Corporation
283.74 USD 0.96 (0.34%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NSC 환율이 오늘 0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 282.60이고 고가는 284.74이었습니다.
Norfolk Southern Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NSC News
- RBC, CSX 주식 업그레이드... 철도 합병 결과에 관계없이 이익 예상
- RBC upgrades CSX, says shares gain under most rail merger outcomes
- CSX 주식, RBC Capital, "시장 수익률 상회"로 상향 조정
- CSX stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital on operational improvements
- Canadian National Railway: 8.5% Total Return Per Year With Margin Of Safety (NYSE:CNI)
- 유니온 퍼시픽 목표 주가, TD Cowen, 258달러로 상향
- Union Pacific stock price target raised to $258 from $252 at TD Cowen
- Bernstein, Union Pacific 투자의견 ‘시장수익률 상회’ 유지
- Bernstein reiterates Union Pacific stock rating with $294 price target
- 유니언 퍼시픽(UNP.N), 노퍽서던(NSC.N) 인수 추진 박차…트럼프 합병 지지 시사
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Union Pacific: Solid Fundamentals, Attractive Valuations, And Merger Optionality (UNP)
- Trump nominates pilot to serve on transportation safety board
- Union Pacific CEO Vena says Norfolk Southern merger will win approval
- Norfolk Southern Corporation (NSC) Presents at Morgan Stanley's 13th
- Marrying Two Opposites: Union Pacific And Norfolk Southern
- Norfolk Southern to give Amtrak trains priority over freight, US Justice Dept says
- GS, MS, TFC: Investment Bank Fees Expected to Rise 10% to 15% in Current Quarter - TipRanks.com
- Knight-Swift EVP Liu Michael K sells $148,465 in shares
- UBS downgrades Knight Transportation stock rating to Neutral on limited upside
- The Year’s Buzziest Deals Are Corporate Breakups
- Jefferies lowers CSX stock price target to $38 from $40, maintains Buy rating
- Why Is Norfolk Southern (NSC) Down 2.4% Since Last Earnings Report?
- Buffett’s Berkshire to pursue CSX deal only if co-op disappoints: TD Cowen
일일 변동 비율
282.60 284.74
년간 변동
201.67 291.69
- 이전 종가
- 282.78
- 시가
- 283.64
- Bid
- 283.74
- Ask
- 284.04
- 저가
- 282.60
- 고가
- 284.74
- 볼륨
- 2.732 K
- 일일 변동
- 0.34%
- 월 변동
- 2.21%
- 6개월 변동
- 21.25%
- 년간 변동율
- 14.35%
