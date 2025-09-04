Moedas / NOW
NOW: ServiceNow Inc
950.19 USD 18.33 (1.97%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NOW para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 933.64 e o mais alto foi 953.76.
Veja a dinâmica do par de moedas ServiceNow Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NOW Notícias
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Can AI-Powered Tools Position MongoDB for Sustained Revenue Growth?
- Investors Heavily Search ServiceNow, Inc. (NOW): Here is What You Need to Know
- Workday Snaps Up AI Startup Sana In $1.1 Billion Deal. Analyst Day On Tap.
- SNOW's Robust Portfolio Expands Client Base: Will the Trend Continue?
- ServiceNow (NOW) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Brokers Suggest Investing in ServiceNow (NOW): Read This Before Placing a Bet
- Adobe relata que 99% das empresas da Fortune 100 usam IA em seus aplicativos
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Salesforce's Agentforce Bookings Surge: Will Adoption Drive Revenues?
- ServiceNow unveils Zurich platform with enhanced AI capabilities
- Stock Market News for Sep 9, 2025
- Can ServiceNow's Expanding Federal Footprint Push the Share Higher?
- ServiceNow stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- August Jobs 22K, Good News, Or Bad? Preparation Could Yield Profits (NYSEARCA:SPY)
- Salesforce: H2 FY2026 Guidance Looks Conservative, Leaving Room For Upside (NYSE:CRM)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- What’s dragging down Salesforce’s stock? It may be a bigger problem than AI.
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Salesforce Stock Remains A Buy As Market Digests Its Maturity (NYSE:CRM)
Faixa diária
933.64 953.76
Faixa anual
678.66 1198.09
- Fechamento anterior
- 931.86
- Open
- 937.83
- Bid
- 950.19
- Ask
- 950.49
- Low
- 933.64
- High
- 953.76
- Volume
- 1.845 K
- Mudança diária
- 1.97%
- Mudança mensal
- 5.28%
- Mudança de 6 meses
- 19.35%
- Mudança anual
- 5.90%
