NOW: ServiceNow Inc

947.44 USD 2.75 (0.29%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NOWの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり940.95の安値と962.03の高値で取引されました。

ServiceNow Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
940.95 962.03
1年のレンジ
678.66 1198.09
以前の終値
950.19
始値
956.55
買値
947.44
買値
947.74
安値
940.95
高値
962.03
出来高
1.459 K
1日の変化
-0.29%
1ヶ月の変化
4.98%
6ヶ月の変化
19.01%
1年の変化
5.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K