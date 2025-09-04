通貨 / NOW
NOW: ServiceNow Inc
947.44 USD 2.75 (0.29%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NOWの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり940.95の安値と962.03の高値で取引されました。
ServiceNow Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NOW News
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- NOW's New Zurich Release to Boost AI Adoption: A Sign of More Upside?
- Elliott Management Builds Workday Stake. Margins In Focus At Analyst Day.
- Can AI-Powered Tools Position MongoDB for Sustained Revenue Growth?
- Investors Heavily Search ServiceNow, Inc. (NOW): Here is What You Need to Know
- Workday Snaps Up AI Startup Sana In $1.1 Billion Deal. Analyst Day On Tap.
- SNOW's Robust Portfolio Expands Client Base: Will the Trend Continue?
- ServiceNow (NOW) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- The AI trade will make or break your stock portfolio. Here’s how to win in 2025.
- Brokers Suggest Investing in ServiceNow (NOW): Read This Before Placing a Bet
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Top Funds Etched This Long-Term In Their Brains. Then This Happened.
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Salesforce's Agentforce Bookings Surge: Will Adoption Drive Revenues?
- ServiceNow unveils Zurich platform with enhanced AI capabilities
- Stock Market News for Sep 9, 2025
- Can ServiceNow's Expanding Federal Footprint Push the Share Higher?
- ServiceNow stock rating reiterated at Buy by Truist Securities
- August Jobs 22K, Good News, Or Bad? Preparation Could Yield Profits (NYSEARCA:SPY)
- Salesforce: H2 FY2026 Guidance Looks Conservative, Leaving Room For Upside (NYSE:CRM)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- What’s dragging down Salesforce’s stock? It may be a bigger problem than AI.
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
1日のレンジ
940.95 962.03
1年のレンジ
678.66 1198.09
- 以前の終値
- 950.19
- 始値
- 956.55
- 買値
- 947.44
- 買値
- 947.74
- 安値
- 940.95
- 高値
- 962.03
- 出来高
- 1.459 K
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- 4.98%
- 6ヶ月の変化
- 19.01%
- 1年の変化
- 5.60%
