NOW: ServiceNow Inc
961.22 USD 13.78 (1.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NOW fiyatı bugün 1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 950.00 ve Yüksek fiyatı olarak 965.74 aralığında işlem gördü.
ServiceNow Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
950.00 965.74
Yıllık aralık
678.66 1198.09
- Önceki kapanış
- 947.44
- Açılış
- 952.80
- Satış
- 961.22
- Alış
- 961.52
- Düşük
- 950.00
- Yüksek
- 965.74
- Hacim
- 1.741 K
- Günlük değişim
- 1.45%
- Aylık değişim
- 6.51%
- 6 aylık değişim
- 20.74%
- Yıllık değişim
- 7.13%
21 Eylül, Pazar