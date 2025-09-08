FiyatlarBölümler
NOW: ServiceNow Inc

961.22 USD 13.78 (1.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NOW fiyatı bugün 1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 950.00 ve Yüksek fiyatı olarak 965.74 aralığında işlem gördü.

ServiceNow Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
950.00 965.74
Yıllık aralık
678.66 1198.09
Önceki kapanış
947.44
Açılış
952.80
Satış
961.22
Alış
961.52
Düşük
950.00
Yüksek
965.74
Hacim
1.741 K
Günlük değişim
1.45%
Aylık değişim
6.51%
6 aylık değişim
20.74%
Yıllık değişim
7.13%
