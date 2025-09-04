Währungen / NOW
NOW: ServiceNow Inc
947.44 USD 2.75 (0.29%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NOW hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 940.95 bis zu einem Hoch von 962.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die ServiceNow Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NOW News
Tagesspanne
940.95 962.03
Jahresspanne
678.66 1198.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 950.19
- Eröffnung
- 956.55
- Bid
- 947.44
- Ask
- 947.74
- Tief
- 940.95
- Hoch
- 962.03
- Volumen
- 1.459 K
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- 4.98%
- 6-Monatsänderung
- 19.01%
- Jahresänderung
- 5.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K