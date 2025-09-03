Валюты / NOW
NOW: ServiceNow Inc
931.86 USD 15.28 (1.61%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOW за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 928.50, а максимальная — 946.43.
Следите за динамикой ServiceNow Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
928.50 946.43
Годовой диапазон
678.66 1198.09
- Предыдущее закрытие
- 947.14
- Open
- 946.43
- Bid
- 931.86
- Ask
- 932.16
- Low
- 928.50
- High
- 946.43
- Объем
- 1.489 K
- Дневное изменение
- -1.61%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- 17.05%
- Годовое изменение
- 3.86%
