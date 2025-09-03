КотировкиРазделы
NOW: ServiceNow Inc

931.86 USD 15.28 (1.61%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOW за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 928.50, а максимальная — 946.43.

Следите за динамикой ServiceNow Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
928.50 946.43
Годовой диапазон
678.66 1198.09
Предыдущее закрытие
947.14
Open
946.43
Bid
931.86
Ask
932.16
Low
928.50
High
946.43
Объем
1.489 K
Дневное изменение
-1.61%
Месячное изменение
3.25%
6-месячное изменение
17.05%
Годовое изменение
3.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.