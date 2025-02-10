Moedas / NATH
NATH: Nathan's Famous Inc
107.23 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NATH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 104.78 e o mais alto foi 107.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Nathan's Famous Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
104.78 107.47
Faixa anual
75.15 118.50
- Fechamento anterior
- 107.23
- Open
- 104.78
- Bid
- 107.23
- Ask
- 107.53
- Low
- 104.78
- High
- 107.47
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 3.11%
- Mudança de 6 meses
- 11.28%
- Mudança anual
- 33.02%
