通貨 / NATH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NATH: Nathan's Famous Inc
107.48 USD 0.25 (0.23%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NATHの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり104.78の安値と107.48の高値で取引されました。
Nathan's Famous Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NATH News
- Nathan's Famous: Eyeing A Hot Dog Bottom For Accumulation (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Nathan's Famous: Tread Carefully, Even As Takeover Potential Remains (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous (NATH) Q1 Revenue Up 5%
- Nathan's (NATH) Q1 Revenue Rises 5%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Meta Platforms, Shopify, IDT and Nathan's Famous
- Top Stock Reports for Amazon.com, Meta Platforms & Shopify
- Nathan's Famous: A Cash Cow In A Hot Dog Suit (NASDAQ:NATH)
- Nathan’s Famous, Inc. Reports Year End And Fourth Quarter Results
- Top Funds Savor This Stock's Spicy Growth As It Eats McDonald's Lunch
- Nathan’s Famous stock hits 52-week high at $106.66
- Nathan's Famous: Is It A Buy On The Pullback? (NASDAQ:NATH)
- This fund surged 40% last year. The manager now likes Netflix and these two stocks.
- Nathan's Famous: The Paths To Upside (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous Stock: Spreading Coney Island Legacy Across Map (NASDAQ:NATH)
1日のレンジ
104.78 107.48
1年のレンジ
75.15 118.50
- 以前の終値
- 107.23
- 始値
- 107.04
- 買値
- 107.48
- 買値
- 107.78
- 安値
- 104.78
- 高値
- 107.48
- 出来高
- 35
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 3.35%
- 6ヶ月の変化
- 11.54%
- 1年の変化
- 33.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K