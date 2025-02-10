クォートセクション
通貨 / NATH
NATH: Nathan's Famous Inc

107.48 USD 0.25 (0.23%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NATHの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり104.78の安値と107.48の高値で取引されました。

Nathan's Famous Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
104.78 107.48
1年のレンジ
75.15 118.50
以前の終値
107.23
始値
107.04
買値
107.48
買値
107.78
安値
104.78
高値
107.48
出来高
35
1日の変化
0.23%
1ヶ月の変化
3.35%
6ヶ月の変化
11.54%
1年の変化
33.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K