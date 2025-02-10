Dövizler / NATH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NATH: Nathan's Famous Inc
102.97 USD 4.51 (4.20%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NATH fiyatı bugün -4.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.96 ve Yüksek fiyatı olarak 107.44 aralığında işlem gördü.
Nathan's Famous Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NATH haberleri
- Nathan's Famous: Eyeing A Hot Dog Bottom For Accumulation (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Nathan's Famous: Tread Carefully, Even As Takeover Potential Remains (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous (NATH) Q1 Revenue Up 5%
- Nathan's (NATH) Q1 Revenue Rises 5%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Meta Platforms, Shopify, IDT and Nathan's Famous
- Top Stock Reports for Amazon.com, Meta Platforms & Shopify
- Nathan's Famous: A Cash Cow In A Hot Dog Suit (NASDAQ:NATH)
- Nathan’s Famous, Inc. Reports Year End And Fourth Quarter Results
- Top Funds Savor This Stock's Spicy Growth As It Eats McDonald's Lunch
- Nathan’s Famous stock hits 52-week high at $106.66
- Nathan's Famous: Is It A Buy On The Pullback? (NASDAQ:NATH)
- This fund surged 40% last year. The manager now likes Netflix and these two stocks.
- Nathan's Famous: The Paths To Upside (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous Stock: Spreading Coney Island Legacy Across Map (NASDAQ:NATH)
Günlük aralık
102.96 107.44
Yıllık aralık
75.15 118.50
- Önceki kapanış
- 107.48
- Açılış
- 107.44
- Satış
- 102.97
- Alış
- 103.27
- Düşük
- 102.96
- Yüksek
- 107.44
- Hacim
- 100
- Günlük değişim
- -4.20%
- Aylık değişim
- -0.99%
- 6 aylık değişim
- 6.86%
- Yıllık değişim
- 27.74%
21 Eylül, Pazar