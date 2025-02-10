QuotazioniSezioni
NATH: Nathan's Famous Inc

102.97 USD 4.51 (4.20%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NATH ha avuto una variazione del -4.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.96 e ad un massimo di 107.44.

Segui le dinamiche di Nathan's Famous Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
102.96 107.44
Intervallo Annuale
75.15 118.50
Chiusura Precedente
107.48
Apertura
107.44
Bid
102.97
Ask
103.27
Minimo
102.96
Massimo
107.44
Volume
100
Variazione giornaliera
-4.20%
Variazione Mensile
-0.99%
Variazione Semestrale
6.86%
Variazione Annuale
27.74%
20 settembre, sabato