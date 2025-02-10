Valute / NATH
NATH: Nathan's Famous Inc
102.97 USD 4.51 (4.20%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NATH ha avuto una variazione del -4.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.96 e ad un massimo di 107.44.
Segui le dinamiche di Nathan's Famous Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
102.96 107.44
Intervallo Annuale
75.15 118.50
- Chiusura Precedente
- 107.48
- Apertura
- 107.44
- Bid
- 102.97
- Ask
- 103.27
- Minimo
- 102.96
- Massimo
- 107.44
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- -4.20%
- Variazione Mensile
- -0.99%
- Variazione Semestrale
- 6.86%
- Variazione Annuale
- 27.74%
20 settembre, sabato