통화 / NATH
NATH: Nathan's Famous Inc
102.97 USD 4.51 (4.20%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NATH 환율이 오늘 -4.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 102.96이고 고가는 107.44이었습니다.
Nathan's Famous Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
102.96 107.44
년간 변동
75.15 118.50
- 이전 종가
- 107.48
- 시가
- 107.44
- Bid
- 102.97
- Ask
- 103.27
- 저가
- 102.96
- 고가
- 107.44
- 볼륨
- 100
- 일일 변동
- -4.20%
- 월 변동
- -0.99%
- 6개월 변동
- 6.86%
- 년간 변동율
- 27.74%
20 9월, 토요일