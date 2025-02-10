CotationsSections
NATH
NATH: Nathan's Famous Inc

102.97 USD 4.51 (4.20%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NATH a changé de -4.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.96 et à un maximum de 107.44.

Suivez la dynamique Nathan's Famous Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
102.96 107.44
Range Annuel
75.15 118.50
Clôture Précédente
107.48
Ouverture
107.44
Bid
102.97
Ask
103.27
Plus Bas
102.96
Plus Haut
107.44
Volume
100
Changement quotidien
-4.20%
Changement Mensuel
-0.99%
Changement à 6 Mois
6.86%
Changement Annuel
27.74%
