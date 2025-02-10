Währungen / NATH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NATH: Nathan's Famous Inc
107.48 USD 0.25 (0.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NATH hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 104.78 bis zu einem Hoch von 107.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nathan's Famous Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NATH News
- Nathan's Famous: Eyeing A Hot Dog Bottom For Accumulation (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Nathan's Famous: Tread Carefully, Even As Takeover Potential Remains (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous (NATH) Q1 Revenue Up 5%
- Nathan's (NATH) Q1 Revenue Rises 5%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Meta Platforms, Shopify, IDT and Nathan's Famous
- Top Stock Reports for Amazon.com, Meta Platforms & Shopify
- Nathan's Famous: A Cash Cow In A Hot Dog Suit (NASDAQ:NATH)
- Nathan’s Famous, Inc. Reports Year End And Fourth Quarter Results
- Top Funds Savor This Stock's Spicy Growth As It Eats McDonald's Lunch
- Nathan’s Famous stock hits 52-week high at $106.66
- Nathan's Famous: Is It A Buy On The Pullback? (NASDAQ:NATH)
- This fund surged 40% last year. The manager now likes Netflix and these two stocks.
- Nathan's Famous: The Paths To Upside (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous Stock: Spreading Coney Island Legacy Across Map (NASDAQ:NATH)
Tagesspanne
104.78 107.48
Jahresspanne
75.15 118.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.23
- Eröffnung
- 107.04
- Bid
- 107.48
- Ask
- 107.78
- Tief
- 104.78
- Hoch
- 107.48
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 3.35%
- 6-Monatsänderung
- 11.54%
- Jahresänderung
- 33.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K