NATH: Nathan's Famous Inc

107.48 USD 0.25 (0.23%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NATH hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 104.78 bis zu einem Hoch von 107.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nathan's Famous Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
104.78 107.48
Jahresspanne
75.15 118.50
Vorheriger Schlusskurs
107.23
Eröffnung
107.04
Bid
107.48
Ask
107.78
Tief
104.78
Hoch
107.48
Volumen
35
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
3.35%
6-Monatsänderung
11.54%
Jahresänderung
33.33%
