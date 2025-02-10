Divisas / NATH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NATH: Nathan's Famous Inc
102.97 USD 4.51 (4.20%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NATH de hoy ha cambiado un -4.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.96, mientras que el máximo ha alcanzado 107.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nathan's Famous Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NATH News
- Nathan's Famous: Eyeing A Hot Dog Bottom For Accumulation (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Nathan's Famous: Tread Carefully, Even As Takeover Potential Remains (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous (NATH) Q1 Revenue Up 5%
- Nathan's (NATH) Q1 Revenue Rises 5%
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amazon.com, Meta Platforms, Shopify, IDT and Nathan's Famous
- Top Stock Reports for Amazon.com, Meta Platforms & Shopify
- Nathan's Famous: A Cash Cow In A Hot Dog Suit (NASDAQ:NATH)
- Nathan’s Famous, Inc. Reports Year End And Fourth Quarter Results
- Top Funds Savor This Stock's Spicy Growth As It Eats McDonald's Lunch
- Nathan’s Famous stock hits 52-week high at $106.66
- Nathan's Famous: Is It A Buy On The Pullback? (NASDAQ:NATH)
- This fund surged 40% last year. The manager now likes Netflix and these two stocks.
- Nathan's Famous: The Paths To Upside (NASDAQ:NATH)
- Nathan's Famous Stock: Spreading Coney Island Legacy Across Map (NASDAQ:NATH)
Rango diario
102.96 107.44
Rango anual
75.15 118.50
- Cierres anteriores
- 107.48
- Open
- 107.44
- Bid
- 102.97
- Ask
- 103.27
- Low
- 102.96
- High
- 107.44
- Volumen
- 100
- Cambio diario
- -4.20%
- Cambio mensual
- -0.99%
- Cambio a 6 meses
- 6.86%
- Cambio anual
- 27.74%
21 septiembre, domingo