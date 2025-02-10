CotizacionesSecciones
NATH: Nathan's Famous Inc

102.97 USD 4.51 (4.20%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NATH de hoy ha cambiado un -4.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 102.96, mientras que el máximo ha alcanzado 107.44.

Rango diario
102.96 107.44
Rango anual
75.15 118.50
Cierres anteriores
107.48
Open
107.44
Bid
102.97
Ask
103.27
Low
102.96
High
107.44
Volumen
100
Cambio diario
-4.20%
Cambio mensual
-0.99%
Cambio a 6 meses
6.86%
Cambio anual
27.74%
21 septiembre, domingo