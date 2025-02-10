Валюты / NATH
NATH: Nathan's Famous Inc
107.82 USD 0.31 (0.29%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NATH за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.29, а максимальная — 107.83.
Следите за динамикой Nathan's Famous Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
106.29 107.83
Годовой диапазон
75.15 118.50
- Предыдущее закрытие
- 108.13
- Open
- 107.56
- Bid
- 107.82
- Ask
- 108.12
- Low
- 106.29
- High
- 107.83
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- 3.67%
- 6-месячное изменение
- 11.89%
- Годовое изменение
- 33.76%
