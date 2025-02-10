货币 / NATH
NATH: Nathan's Famous Inc
107.86 USD 0.04 (0.04%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NATH汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点107.46和高点108.56进行交易。
关注Nathan's Famous Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NATH新闻
日范围
107.46 108.56
年范围
75.15 118.50
- 前一天收盘价
- 107.82
- 开盘价
- 107.73
- 卖价
- 107.86
- 买价
- 108.16
- 最低价
- 107.46
- 最高价
- 108.56
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 3.71%
- 6个月变化
- 11.93%
- 年变化
- 33.80%
