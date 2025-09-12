Moedas / MRNA
MRNA: Moderna Inc
25.76 USD 0.76 (3.04%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MRNA para hoje mudou para 3.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.20 e o mais alto foi 25.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Moderna Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MRNA Notícias
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- UBS reitera recomendação de compra para ações da Moderna e mantém preço-alvo
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Ações de biotecnologia: quem ganha e quem perde se RFK Jr. sair
- Moderna (MRNA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,59%
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Autoridades do governo Trump devem ligar mortes de crianças a vacinas contra Covid, informa Washington Post
- Ações da Pfizer, Moderna e BioNTech caem após relatório sobre vacinas
Faixa diária
25.20 25.90
Faixa anual
23.15 67.55
