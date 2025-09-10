Валюты / MRNA
MRNA: Moderna Inc
24.84 USD 0.96 (4.02%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MRNA за сегодня изменился на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.91, а максимальная — 25.63.
Следите за динамикой Moderna Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MRNA
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- UBS reiterates buy rating on Moderna stock, maintains $70 price target
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Биотехнологические акции: кто выиграет и кто проиграет при уходе РФК-младшего
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- Moderna (MRNA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Trump officials to link child deaths to COVID shots, Washington Post reports
- Акции Pfizer, Moderna, BioNTech падают на фоне сообщений о связи вакцин со смертями детей
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
- S&P 500 and Nasdaq hit records, traders look to Fed meeting
- Wall St mixed after rally, but indexes on track for weekly gains
- Merck Falls 14% YTD: Time to Buy, Sell or Hold the Stock?
- VOO ETF News, 9/11/2025 - TipRanks.com
- RFK Jr.’s potential HHS departure could benefit biotech stocks, RBC says
- FDA Moves To Publicize Data On Pregnant Women's Covid Vaccine Side Effects - Novavax (NASDAQ:NVAX), Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE)
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
Дневной диапазон
23.91 25.63
Годовой диапазон
23.15 67.55
- Предыдущее закрытие
- 23.88
- Open
- 23.94
- Bid
- 24.84
- Ask
- 25.14
- Low
- 23.91
- High
- 25.63
- Объем
- 29.077 K
- Дневное изменение
- 4.02%
- Месячное изменение
- 3.80%
- 6-месячное изменение
- -13.24%
- Годовое изменение
- -62.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.