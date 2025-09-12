통화 / MRNA
MRNA: Moderna Inc
25.24 USD 0.21 (0.83%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MRNA 환율이 오늘 -0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.60이고 고가는 25.49이었습니다.
Moderna Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MRNA News
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Moderna (MRNA) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- UBS, 모더나 주식 ’매수’ 등급 재확인, 목표가 $70 유지
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- 로버트 F. 케네디 주니어 사임 시 바이오테크 주식: 누가 이기고 누가 지는가
- COVID 백신과 아동 사망 연관 계획 보도 후 화이자, 모더나 및 바이오엔텍 주식 급락
- Moderna (MRNA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- 화이자, 모더나, 바이오앤테크, 백신과 아동 사망 연관성 보도로 주가 하락
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
- S&P 500 and Nasdaq hit records, traders look to Fed meeting
일일 변동 비율
24.60 25.49
년간 변동
23.15 67.55
- 이전 종가
- 25.45
- 시가
- 25.44
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- 저가
- 24.60
- 고가
- 25.49
- 볼륨
- 24.695 K
- 일일 변동
- -0.83%
- 월 변동
- 5.47%
- 6개월 변동
- -11.84%
- 년간 변동율
- -62.36%
