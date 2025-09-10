货币 / MRNA
MRNA: Moderna Inc
24.84 USD 0.96 (4.02%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MRNA汇率已更改4.02%。当日，交易品种以低点23.91和高点25.63进行交易。
关注Moderna Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
23.91 25.63
年范围
23.15 67.55
- 前一天收盘价
- 23.88
- 开盘价
- 23.94
- 卖价
- 24.84
- 买价
- 25.14
- 最低价
- 23.91
- 最高价
- 25.63
- 交易量
- 29.077 K
- 日变化
- 4.02%
- 月变化
- 3.80%
- 6个月变化
- -13.24%
- 年变化
- -62.96%
