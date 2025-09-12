Dövizler / MRNA
MRNA: Moderna Inc
25.24 USD 0.21 (0.83%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MRNA fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.60 ve Yüksek fiyatı olarak 25.49 aralığında işlem gördü.
Moderna Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MRNA haberleri
Günlük aralık
24.60 25.49
Yıllık aralık
23.15 67.55
- Önceki kapanış
- 25.45
- Açılış
- 25.44
- Satış
- 25.24
- Alış
- 25.54
- Düşük
- 24.60
- Yüksek
- 25.49
- Hacim
- 24.695 K
- Günlük değişim
- -0.83%
- Aylık değişim
- 5.47%
- 6 aylık değişim
- -11.84%
- Yıllık değişim
- -62.36%
21 Eylül, Pazar