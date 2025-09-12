FiyatlarBölümler
Dövizler / MRNA
MRNA: Moderna Inc

25.24 USD 0.21 (0.83%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MRNA fiyatı bugün -0.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.60 ve Yüksek fiyatı olarak 25.49 aralığında işlem gördü.

Moderna Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.60 25.49
Yıllık aralık
23.15 67.55
Önceki kapanış
25.45
Açılış
25.44
Satış
25.24
Alış
25.54
Düşük
24.60
Yüksek
25.49
Hacim
24.695 K
Günlük değişim
-0.83%
Aylık değişim
5.47%
6 aylık değişim
-11.84%
Yıllık değişim
-62.36%
