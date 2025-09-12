Währungen / MRNA
MRNA: Moderna Inc
25.45 USD 0.45 (1.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MRNA hat sich für heute um 1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.20 bis zu einem Hoch von 26.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Moderna Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.20 26.01
Jahresspanne
23.15 67.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.00
- Eröffnung
- 25.62
- Bid
- 25.45
- Ask
- 25.75
- Tief
- 25.20
- Hoch
- 26.01
- Volumen
- 20.217 K
- Tagesänderung
- 1.80%
- Monatsänderung
- 6.35%
- 6-Monatsänderung
- -11.11%
- Jahresänderung
- -62.05%
