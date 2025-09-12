Devises / MRNA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MRNA: Moderna Inc
25.24 USD 0.21 (0.83%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MRNA a changé de -0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.60 et à un maximum de 25.49.
Suivez la dynamique Moderna Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MRNA Nouvelles
- CDC Ends Universal Covid Vaccine Recommendation; Moderna Skids
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Moderna (MRNA) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- UBS réitère sa recommandation d’achat sur l’action Moderna et maintient son objectif de 70€
- UBS reiterates buy rating on Moderna stock, maintains $70 price target
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Actions biotechnologiques : qui gagne et qui perd si RFK Jr. s’en va
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- Moderna (MRNA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Trump officials to link child deaths to COVID shots, Washington Post reports
- Pfizer, Moderna et BioNTech en baisse suite à un rapport liant les vaccins à des décès d’enfants
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
- S&P 500 and Nasdaq hit records, traders look to Fed meeting
Range quotidien
24.60 25.49
Range Annuel
23.15 67.55
- Clôture Précédente
- 25.45
- Ouverture
- 25.44
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- Plus Bas
- 24.60
- Plus Haut
- 25.49
- Volume
- 24.695 K
- Changement quotidien
- -0.83%
- Changement Mensuel
- 5.47%
- Changement à 6 Mois
- -11.84%
- Changement Annuel
- -62.36%
20 septembre, samedi