MRNA: Moderna Inc
26.77 USD 1.53 (6.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRNA ha avuto una variazione del 6.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.59 e ad un massimo di 27.10.
Segui le dinamiche di Moderna Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MRNA News
- Will the FDA's Nod for Subcutaneous Keytruda Ease Merck's Headwinds?
- CDC Ends Universal Covid Vaccine Recommendation; Moderna Skids
- US vaccine advisers abandon broad COVID shot support
- The Battle Over Covid Vaccines Hits A Fever Pitch As RFK-Picked Panel Makes Its Debut
- Moderna (MRNA) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- UBS reiterates buy rating on Moderna stock, maintains $70 price target
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- Moderna (MRNA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Trump officials to link child deaths to COVID shots, Washington Post reports
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
Intervallo Giornaliero
25.59 27.10
Intervallo Annuale
23.15 67.55
- Chiusura Precedente
- 25.24
- Apertura
- 25.80
- Bid
- 26.77
- Ask
- 27.07
- Minimo
- 25.59
- Massimo
- 27.10
- Volume
- 16.956 K
- Variazione giornaliera
- 6.06%
- Variazione Mensile
- 11.87%
- Variazione Semestrale
- -6.50%
- Variazione Annuale
- -60.08%