MRNA: Moderna Inc

26.77 USD 1.53 (6.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRNA ha avuto una variazione del 6.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.59 e ad un massimo di 27.10.

Segui le dinamiche di Moderna Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.59 27.10
Intervallo Annuale
23.15 67.55
Chiusura Precedente
25.24
Apertura
25.80
Bid
26.77
Ask
27.07
Minimo
25.59
Massimo
27.10
Volume
16.956 K
Variazione giornaliera
6.06%
Variazione Mensile
11.87%
Variazione Semestrale
-6.50%
Variazione Annuale
-60.08%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev