通貨 / MRNA
MRNA: Moderna Inc
25.45 USD 0.45 (1.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MRNAの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり25.20の安値と26.01の高値で取引されました。
Moderna Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.20 26.01
1年のレンジ
23.15 67.55
- 以前の終値
- 25.00
- 始値
- 25.62
- 買値
- 25.45
- 買値
- 25.75
- 安値
- 25.20
- 高値
- 26.01
- 出来高
- 20.217 K
- 1日の変化
- 1.80%
- 1ヶ月の変化
- 6.35%
- 6ヶ月の変化
- -11.11%
- 1年の変化
- -62.05%
