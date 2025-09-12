クォートセクション
通貨 / MRNA
MRNA: Moderna Inc

25.45 USD 0.45 (1.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MRNAの今日の為替レートは、1.80%変化しました。日中、通貨は1あたり25.20の安値と26.01の高値で取引されました。

Moderna Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

MRNA News

1日のレンジ
25.20 26.01
1年のレンジ
23.15 67.55
以前の終値
25.00
始値
25.62
買値
25.45
買値
25.75
安値
25.20
高値
26.01
出来高
20.217 K
1日の変化
1.80%
1ヶ月の変化
6.35%
6ヶ月の変化
-11.11%
1年の変化
-62.05%
