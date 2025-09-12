Divisas / MRNA
MRNA: Moderna Inc
25.00 USD 0.16 (0.64%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MRNA de hoy ha cambiado un 0.64%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.91, mientras que el máximo ha alcanzado 25.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Moderna Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
MRNA News
- MRNA Stock Rises as Updated COVID-19 Jab Shows Strong Immune Response
- Vertex Plunges Around 24% in Six Months: How to Play the Stock
- SPY ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- UBS reitera calificación de compra para acciones de Moderna, mantiene precio objetivo de 70 dólares
- UBS reitera calificación de compra para Moderna y mantiene precio objetivo de $70
- UBS reiterates buy rating on Moderna stock, maintains $70 price target
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Arbutus: IP Drama With High Stakes (NASDAQ:ABUS)
- COVID-19 Vaccine Stocks Fall on Reports Linking Shots to Child Deaths
- Acciones de biotecnología: Quién gana y quién pierde si RFK Jr. se va
- Acciones de biotecnología: Ganadores y perdedores ante posible salida de RFK Jr.
- Biotech stocks: Who wins and who loses if RFK, Jr. goes
- Moderna (MRNA) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- COVID vaccine makers’ shares fall as Trump officials reportedly link shots to child deaths
- Trump officials to link child deaths to COVID shots, Washington Post reports
- Acciones de Pfizer, Moderna y BioNTech caen tras informe sobre vacunas y muertes
- Pfizer, Moderna y BioNTech caen tras informe sobre vacunas y muertes infantiles
- Pfizer, Moderna, BioNTech trade lower amid report of vaccine link to child deaths
- Pfizer, Moderna, BioNTech Stocks Tumble After Report Of Plan To Link COVID Vaccines To Child Deaths - Moderna (NASDAQ:MRNA), Pfizer (NYSE:PFE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Nasdaq notches record high close, traders look to Fed meeting
Rango diario
23.91 25.77
Rango anual
23.15 67.55
- Cierres anteriores
- 24.84
- Open
- 24.86
- Bid
- 25.00
- Ask
- 25.30
- Low
- 23.91
- High
- 25.77
- Volumen
- 27.502 K
- Cambio diario
- 0.64%
- Cambio mensual
- 4.47%
- Cambio a 6 meses
- -12.68%
- Cambio anual
- -62.72%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B