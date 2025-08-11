Moedas / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
51.14 USD 3.02 (6.28%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do KYMR para hoje mudou para 6.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.02 e o mais alto foi 51.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Kymera Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
KYMR Notícias
- Barclays inicia cobertura da Kymera Therapeutics com classificação acima da média
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- Kymera iniciada com classificação Outperform pelo potencial de medicamento para pele
- RBC Capital inicia cobertura da Kymera Therapeutics com classificação de Superar
- Kymera no Fórum Stifel: Movimentos estratégicos em imunologia
- Top 3 ações de biotecnologia para observar segundo o BofA Global Research
Faixa diária
49.02 51.15
Faixa anual
19.44 53.18
- Fechamento anterior
- 48.12
- Open
- 49.39
- Bid
- 51.14
- Ask
- 51.44
- Low
- 49.02
- High
- 51.15
- Volume
- 248
- Mudança diária
- 6.28%
- Mudança mensal
- 24.70%
- Mudança de 6 meses
- 87.26%
- Mudança anual
- 8.90%
