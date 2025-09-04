Divisas / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
48.12 USD 0.66 (1.35%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de KYMR de hoy ha cambiado un -1.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 47.86, mientras que el máximo ha alcanzado 50.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Kymera Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KYMR News
- Barclays inicia cobertura de Kymera Therapeutics con calificación Overweight
- Barclays respalda la biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Kymera inicia con calificación Outperform por potencial de fármaco para la piel
- RBC Capital inicia cobertura de Kymera Therapeutics con calificación Outperform
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Kymera en el Foro de Stifel: Movimientos estratégicos en Inmunología
- Las 3 principales acciones biotecnológicas a seguir según BofA Global Research
- Wolfe Research eleva el precio objetivo de Kymera Therapeutics a 88 dólares por el potencial de KT-621
Rango diario
47.86 50.69
Rango anual
19.44 53.18
- Cierres anteriores
- 48.78
- Open
- 49.84
- Bid
- 48.12
- Ask
- 48.42
- Low
- 47.86
- High
- 50.69
- Volumen
- 3.598 K
- Cambio diario
- -1.35%
- Cambio mensual
- 17.34%
- Cambio a 6 meses
- 76.20%
- Cambio anual
- 2.47%
