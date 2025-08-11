クォートセクション
KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc

51.16 USD 3.04 (6.32%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KYMRの今日の為替レートは、6.32%変化しました。日中、通貨は1あたり48.94の安値と51.80の高値で取引されました。

Kymera Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
48.94 51.80
1年のレンジ
19.44 53.18
以前の終値
48.12
始値
49.39
買値
51.16
買値
51.46
安値
48.94
高値
51.80
出来高
2.418 K
1日の変化
6.32%
1ヶ月の変化
24.75%
6ヶ月の変化
87.33%
1年の変化
8.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K