Währungen / KYMR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
51.16 USD 3.04 (6.32%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KYMR hat sich für heute um 6.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.94 bis zu einem Hoch von 51.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Kymera Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KYMR News
- Kymera Therapeutics stock price target raised to $70 at H.C. Wainwright
- Barclays startet Coverage für Kymera Therapeutics mit "Overweight"-Rating
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- RBC Kapital startet Coverage für Kymera Therapeutics mit ’Outperform’-Rating
- RBC Capital initiates Kymera Therapeutics stock with Outperform rating
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Kymera auf dem Stifel Forum: Fortschritte in der Immunologie-Pipeline und solide Finanzlage/n
- Kymera at Stifel Forum: Strategic Moves in Immunology
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- Wolfe Research hebt Kursziel für Kymera Therapeutics wegen KT-621-Potenzial auf 88 $ an
- Wolfe Research raises Kymera Therapeutics stock price target to $88 on KT-621 potential
- Morgan Stanley upgrades Sanofi stock rating to Overweight on growth outlook
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- Jefferies reiterates Buy rating on Sanofi stock, cites safety profile
- Kymera at Citi’s Biopharma Conference: Advancing TPD Innovations
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kymera Therapeutics Q2 2025 results miss forecasts
- Kymera Q2 2025 slides: Strong pipeline advances despite revenue decline
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kymera Revenue Drops 55 Percent in Q2
- Kymera earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
Tagesspanne
48.94 51.80
Jahresspanne
19.44 53.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 48.12
- Eröffnung
- 49.39
- Bid
- 51.16
- Ask
- 51.46
- Tief
- 48.94
- Hoch
- 51.80
- Volumen
- 2.418 K
- Tagesänderung
- 6.32%
- Monatsänderung
- 24.75%
- 6-Monatsänderung
- 87.33%
- Jahresänderung
- 8.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K