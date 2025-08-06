货币 / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
50.04 USD 1.26 (2.58%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日KYMR汇率已更改2.58%。当日，交易品种以低点49.61和高点50.18进行交易。
关注Kymera Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KYMR新闻
日范围
49.61 50.18
年范围
19.44 53.18
- 前一天收盘价
- 48.78
- 开盘价
- 49.69
- 卖价
- 50.04
- 买价
- 50.34
- 最低价
- 49.61
- 最高价
- 50.18
- 交易量
- 264
- 日变化
- 2.58%
- 月变化
- 22.02%
- 6个月变化
- 83.23%
- 年变化
- 6.56%
