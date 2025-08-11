Devises / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
49.13 USD 2.03 (3.97%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de KYMR a changé de -3.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.71 et à un maximum de 51.50.
Suivez la dynamique Kymera Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
KYMR Nouvelles
- Objectif de prix de Kymera Therapeutics relevé à 70$ par H.C. Wainwright
- Barclays initie la couverture de Kymera Therapeutics avec une recommandation Surpondérer
- Barclays soutient la biotech avec de nouvelles recommandations sur les actions d’oncologie et d’immunologie
- Kymera initié à Surperformance grâce au potentiel de son médicament phare pour la peau
- RBC Capital initie la couverture de Kymera Therapeutics avec une recommandation Surperformance
- Kymera au Forum Stifel : Mouvements stratégiques en immunologie
- Les 3 meilleures actions biotechnologiques à surveiller selon BofA Global Research
- Wolfe Research relève l’objectif de cours de Kymera Therapeutics à 88€ en raison du potentiel de KT-621
Range quotidien
48.71 51.50
Range Annuel
19.44 53.18
- Clôture Précédente
- 51.16
- Ouverture
- 51.26
- Bid
- 49.13
- Ask
- 49.43
- Plus Bas
- 48.71
- Plus Haut
- 51.50
- Volume
- 3.608 K
- Changement quotidien
- -3.97%
- Changement Mensuel
- 19.80%
- Changement à 6 Mois
- 79.90%
- Changement Annuel
- 4.62%
20 septembre, samedi