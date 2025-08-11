CotationsSections
KYMR: Kymera Therapeutics Inc

49.13 USD 2.03 (3.97%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KYMR a changé de -3.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.71 et à un maximum de 51.50.

Suivez la dynamique Kymera Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
48.71 51.50
Range Annuel
19.44 53.18
Clôture Précédente
51.16
Ouverture
51.26
Bid
49.13
Ask
49.43
Plus Bas
48.71
Plus Haut
51.50
Volume
3.608 K
Changement quotidien
-3.97%
Changement Mensuel
19.80%
Changement à 6 Mois
79.90%
Changement Annuel
4.62%
