KYMR: Kymera Therapeutics Inc

48.78 USD 1.50 (3.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KYMR за сегодня изменился на 3.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.86, а максимальная — 49.72.

Следите за динамикой Kymera Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
47.86 49.72
Годовой диапазон
19.44 53.18
Предыдущее закрытие
47.28
Open
48.00
Bid
48.78
Ask
49.08
Low
47.86
High
49.72
Объем
2.465 K
Дневное изменение
3.17%
Месячное изменение
18.95%
6-месячное изменение
78.62%
Годовое изменение
3.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.