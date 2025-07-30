Валюты / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
48.78 USD 1.50 (3.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KYMR за сегодня изменился на 3.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.86, а максимальная — 49.72.
Следите за динамикой Kymera Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости KYMR
- Kymera получает рейтинг "Outperform" благодаря потенциалу препарата для кожи
- RBC Capital начинает покрытие акций Kymera Therapeutics с рейтингом "Выше рынка"
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Kymera на форуме Stifel: стратегические шаги в иммунологии
- Топ-3 биотехнологических акций для наблюдения по версии BofA Global Research
- Wolfe Research raises Kymera Therapeutics stock price target to $88 on KT-621 potential
- Morgan Stanley upgrades Sanofi stock rating to Overweight on growth outlook
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- Jefferies reiterates Buy rating on Sanofi stock, cites safety profile
- Kymera at Citi’s Biopharma Conference: Advancing TPD Innovations
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kymera Therapeutics Q2 2025 results miss forecasts
- Kymera Q2 2025 slides: Strong pipeline advances despite revenue decline
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kymera Revenue Drops 55 Percent in Q2
- Kymera earnings missed by $0.12, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- GILD Stock Rises on Q2 Earnings and Sales Beat, '25 View Up
- CorMedix (CRMD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
Дневной диапазон
47.86 49.72
Годовой диапазон
19.44 53.18
- Предыдущее закрытие
- 47.28
- Open
- 48.00
- Bid
- 48.78
- Ask
- 49.08
- Low
- 47.86
- High
- 49.72
- Объем
- 2.465 K
- Дневное изменение
- 3.17%
- Месячное изменение
- 18.95%
- 6-месячное изменение
- 78.62%
- Годовое изменение
- 3.88%
