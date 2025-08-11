통화 / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
49.13 USD 2.03 (3.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
KYMR 환율이 오늘 -3.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.71이고 고가는 51.50이었습니다.
Kymera Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
KYMR News
- 키메라 테라퓨틱스(KYMR) 목표 주가, H.C. Wainwright, 70달러로 상향
- Kymera Therapeutics stock price target raised to $70 at H.C. Wainwright
- 바클레이즈, 키메라 테라퓨틱스에 ’비중확대’ 등급 제시
- Barclays initiates coverage on Kymera Therapeutics stock with Overweight rating
- 바클레이스, 종양학 및 면역학 주식에 대한 새로운 투자 의견 발표
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- 키메라, 주요 피부 약물 잠재력으로 ’아웃퍼폼’ 등급 시작
- Kymera initiated at Outperform on potential of lead skin drug
- RBC 캐피탈, 키메라 테라퓨틱스에 ’아웃퍼폼’ 등급 제시
- RBC Capital initiates Kymera Therapeutics stock with Outperform rating
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- 키메라, Stifel 포럼서 면역학 전략 발표
- Kymera at Stifel Forum: Strategic Moves in Immunology
- Top 3 Biotech Stocks to Watch According to BofA Global Research
- Wolfe Research raises Kymera Therapeutics stock price target to $88 on KT-621 potential
- Morgan Stanley upgrades Sanofi stock rating to Overweight on growth outlook
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- Jefferies reiterates Buy rating on Sanofi stock, cites safety profile
- Kymera at Citi’s Biopharma Conference: Advancing TPD Innovations
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kymera Therapeutics Q2 2025 results miss forecasts
- Kymera Q2 2025 slides: Strong pipeline advances despite revenue decline
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kymera Revenue Drops 55 Percent in Q2
일일 변동 비율
48.71 51.50
년간 변동
19.44 53.18
- 이전 종가
- 51.16
- 시가
- 51.26
- Bid
- 49.13
- Ask
- 49.43
- 저가
- 48.71
- 고가
- 51.50
- 볼륨
- 3.608 K
- 일일 변동
- -3.97%
- 월 변동
- 19.80%
- 6개월 변동
- 79.90%
- 년간 변동율
- 4.62%
