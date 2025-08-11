FiyatlarBölümler
Dövizler / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc

49.13 USD 2.03 (3.97%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KYMR fiyatı bugün -3.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.71 ve Yüksek fiyatı olarak 51.50 aralığında işlem gördü.

Kymera Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
48.71 51.50
Yıllık aralık
19.44 53.18
Önceki kapanış
51.16
Açılış
51.26
Satış
49.13
Alış
49.43
Düşük
48.71
Yüksek
51.50
Hacim
3.608 K
Günlük değişim
-3.97%
Aylık değişim
19.80%
6 aylık değişim
79.90%
Yıllık değişim
4.62%
21 Eylül, Pazar