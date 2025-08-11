Dövizler / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
49.13 USD 2.03 (3.97%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
KYMR fiyatı bugün -3.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.71 ve Yüksek fiyatı olarak 51.50 aralığında işlem gördü.
Kymera Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KYMR haberleri
- H.C. Wainwright, Kymera Therapeutics için hedef fiyatı 70 dolara yükseltti
- Barclays, Kymera Therapeutics hissesi için Ağırlık Üstü derecelendirmesiyle takibe başladı
- Barclays, onkoloji ve immünoloji hisselerine yeni tavsiyelerle biyoteknolojiye destek veriyor
- Kymera, cilt ilacının potansiyeli nedeniyle Outperform ile değerlendiriliyor
- RBC Capital, Kymera Therapeutics hissesini Outperform tavsiyesiyle takibe aldı
- Kymera, Stifel Forumu’nda İmmünoloji Alanındaki Stratejik Hamlelerini Açıkladı
- BofA Global Research’a Göre İzlenmesi Gereken En İyi 3 Biyoteknoloji Hissesi
Günlük aralık
48.71 51.50
Yıllık aralık
19.44 53.18
- Önceki kapanış
- 51.16
- Açılış
- 51.26
- Satış
- 49.13
- Alış
- 49.43
- Düşük
- 48.71
- Yüksek
- 51.50
- Hacim
- 3.608 K
- Günlük değişim
- -3.97%
- Aylık değişim
- 19.80%
- 6 aylık değişim
- 79.90%
- Yıllık değişim
- 4.62%
21 Eylül, Pazar