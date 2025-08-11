Valute / KYMR
KYMR: Kymera Therapeutics Inc
49.13 USD 2.03 (3.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio KYMR ha avuto una variazione del -3.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.71 e ad un massimo di 51.50.
Segui le dinamiche di Kymera Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KYMR News
- H.C. Wainwright alza il target di prezzo di Kymera Therapeutics a $70
- Barclays avvia copertura su Kymera Therapeutics con rating Overweight
- Barclays scommette sulle biotecnologie con nuove valutazioni su titoli oncologici e immunologici
- Kymera inizia con Outperform grazie al potenziale farmaco per la pelle
- RBC Capital avvia la copertura di Kymera Therapeutics con rating Outperform
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Kymera al Forum Stifel: Mosse strategiche in Immunologia
- I 3 migliori titoli biotech da tenere d’occhio secondo BofA Global Research
- Wolfe Research raises Kymera Therapeutics stock price target to $88 on KT-621 potential
- Morgan Stanley upgrades Sanofi stock rating to Overweight on growth outlook
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- Jefferies reiterates Buy rating on Sanofi stock, cites safety profile
- Kymera at Citi’s Biopharma Conference: Advancing TPD Innovations
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Kymera Therapeutics Q2 2025 results miss forecasts
- Kymera Q2 2025 slides: Strong pipeline advances despite revenue decline
- Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
Intervallo Giornaliero
48.71 51.50
Intervallo Annuale
19.44 53.18
- Chiusura Precedente
- 51.16
- Apertura
- 51.26
- Bid
- 49.13
- Ask
- 49.43
- Minimo
- 48.71
- Massimo
- 51.50
- Volume
- 3.608 K
- Variazione giornaliera
- -3.97%
- Variazione Mensile
- 19.80%
- Variazione Semestrale
- 79.90%
- Variazione Annuale
- 4.62%
20 settembre, sabato