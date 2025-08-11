QuotazioniSezioni
Valute / KYMR
Tornare a Azioni

KYMR: Kymera Therapeutics Inc

49.13 USD 2.03 (3.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KYMR ha avuto una variazione del -3.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.71 e ad un massimo di 51.50.

Segui le dinamiche di Kymera Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KYMR News

Intervallo Giornaliero
48.71 51.50
Intervallo Annuale
19.44 53.18
Chiusura Precedente
51.16
Apertura
51.26
Bid
49.13
Ask
49.43
Minimo
48.71
Massimo
51.50
Volume
3.608 K
Variazione giornaliera
-3.97%
Variazione Mensile
19.80%
Variazione Semestrale
79.90%
Variazione Annuale
4.62%
20 settembre, sabato