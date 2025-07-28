CotaçõesSeções
KRE
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF

63.09 USD 0.48 (0.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do KRE para hoje mudou para -0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 62.44 e o mais alto foi 63.89.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Regional Banking ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de KRE hoje?

Hoje SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) está avaliado em 63.09. O instrumento é negociado dentro de -0.76%, o fechamento de ontem foi 63.57, e o volume de negociação atingiu 18488. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de KRE em tempo real.

As ações de SPDR S&P Regional Banking ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P Regional Banking ETF está avaliado em 63.09. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.16% e USD. Monitore os movimentos de KRE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de KRE?

Você pode comprar ações de SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pelo preço atual 63.09. Ordens geralmente são executadas perto de 63.09 ou 63.39, enquanto 18488 e -0.83% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de KRE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de KRE?

Investir em SPDR S&P Regional Banking ETF envolve considerar a faixa anual 47.06 - 70.24 e o preço atual 63.09. Muitos comparam -2.50% e 11.53% antes de enviar ordens em 63.09 ou 63.39. Estude as mudanças diárias de preço de KRE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

O maior preço de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) no último ano foi 70.24. As ações oscilaram bastante dentro de 47.06 - 70.24, e a comparação com 63.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Regional Banking ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

O menor preço de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) no ano foi 47.06. A comparação com o preço atual 63.09 e 47.06 - 70.24 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de KRE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de KRE?

No passado SPDR S&P Regional Banking ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 63.57 e 12.16% após os eventos corporativos.

Faixa diária
62.44 63.89
Faixa anual
47.06 70.24
Fechamento anterior
63.57
Open
63.62
Bid
63.09
Ask
63.39
Low
62.44
High
63.89
Volume
18.488 K
Mudança diária
-0.76%
Mudança mensal
-2.50%
Mudança de 6 meses
11.53%
Mudança anual
12.16%
