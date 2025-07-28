クォートセクション
通貨 / KRE
株に戻る

KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF

62.58 USD 0.99 (1.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

KREの今日の為替レートは、-1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり62.44の安値と63.89の高値で取引されました。

SPDR S&P Regional Banking ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRE News

よくあるご質問

KRE株の現在の価格は？

SPDR S&P Regional Banking ETFの株価は本日62.58です。-1.56%内で取引され、前日の終値は63.57、取引量は15075に達しました。KREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P Regional Banking ETFの株は配当を出しますか？

SPDR S&P Regional Banking ETFの現在の価格は62.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.25%やUSDにも注目します。KREの動きはライブチャートで確認できます。

KRE株を買う方法は？

SPDR S&P Regional Banking ETFの株は現在62.58で購入可能です。注文は通常62.58または62.88付近で行われ、15075や-1.63%が市場の動きを示します。KREの最新情報はライブチャートで確認できます。

KRE株に投資する方法は？

SPDR S&P Regional Banking ETFへの投資では、年間の値幅47.06 - 70.24と現在の62.58を考慮します。注文は多くの場合62.58や62.88で行われる前に、-3.29%や10.62%と比較されます。KREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INCの株の最高値は？

ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INCの過去1年の最高値は70.24でした。47.06 - 70.24内で株価は大きく変動し、63.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Regional Banking ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INCの株の最低値は？

ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC(KRE)の年間最安値は47.06でした。現在の62.58や47.06 - 70.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KREの動きはライブチャートで確認できます。

KREの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P Regional Banking ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.57、11.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
62.44 63.89
1年のレンジ
47.06 70.24
以前の終値
63.57
始値
63.62
買値
62.58
買値
62.88
安値
62.44
高値
63.89
出来高
15.075 K
1日の変化
-1.56%
1ヶ月の変化
-3.29%
6ヶ月の変化
10.62%
1年の変化
11.25%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8