- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF
KREの今日の為替レートは、-1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり62.44の安値と63.89の高値で取引されました。
SPDR S&P Regional Banking ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRE News
- Is SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a Strong ETF Right Now?
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Regional-bank stocks are hot, and this PNC purchase suggests the rally can continue
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- KRE: Best August Since Inception Tracking, Expecting More Big Gains
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- CMA.PR.B: 6.875% Fixed Rate Reset Preferred IPO From Comerica Incorporated (NYSE:CMA)
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- IAT ETF: Rate Cuts Back In Play, Regional Banks Poised To Benefit (NYSEARCA:IAT)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)?
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Merchants Bancorp Preferreds: Yield Opportunity Or Value Trap? (NASDAQ:MBIN)
- Is SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a Strong ETF Right Now?
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
よくあるご質問
KRE株の現在の価格は？
SPDR S&P Regional Banking ETFの株価は本日62.58です。-1.56%内で取引され、前日の終値は63.57、取引量は15075に達しました。KREのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P Regional Banking ETFの株は配当を出しますか？
SPDR S&P Regional Banking ETFの現在の価格は62.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.25%やUSDにも注目します。KREの動きはライブチャートで確認できます。
KRE株を買う方法は？
SPDR S&P Regional Banking ETFの株は現在62.58で購入可能です。注文は通常62.58または62.88付近で行われ、15075や-1.63%が市場の動きを示します。KREの最新情報はライブチャートで確認できます。
KRE株に投資する方法は？
SPDR S&P Regional Banking ETFへの投資では、年間の値幅47.06 - 70.24と現在の62.58を考慮します。注文は多くの場合62.58や62.88で行われる前に、-3.29%や10.62%と比較されます。KREの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INCの株の最高値は？
ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INCの過去1年の最高値は70.24でした。47.06 - 70.24内で株価は大きく変動し、63.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Regional Banking ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INCの株の最低値は？
ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC(KRE)の年間最安値は47.06でした。現在の62.58や47.06 - 70.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。KREの動きはライブチャートで確認できます。
KREの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P Regional Banking ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、63.57、11.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 63.57
- 始値
- 63.62
- 買値
- 62.58
- 買値
- 62.88
- 安値
- 62.44
- 高値
- 63.89
- 出来高
- 15.075 K
- 1日の変化
- -1.56%
- 1ヶ月の変化
- -3.29%
- 6ヶ月の変化
- 10.62%
- 1年の変化
- 11.25%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8