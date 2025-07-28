- Panoramica
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF
Il tasso di cambio KRE ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.68 e ad un massimo di 63.89.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Regional Banking ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
KRE News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni KRE oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P Regional Banking ETF sono prezzate a 62.73. Viene scambiato all'interno di -1.32%, la chiusura di ieri è stata 63.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 8351. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KRE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P Regional Banking ETF pagano dividendi?
SPDR S&P Regional Banking ETF è attualmente valutato a 62.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KRE.
Come acquistare azioni KRE?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P Regional Banking ETF al prezzo attuale di 62.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 62.73 o 63.03, mentre 8351 e -1.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KRE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni KRE?
Investire in SPDR S&P Regional Banking ETF implica considerare l'intervallo annuale 47.06 - 70.24 e il prezzo attuale 62.73. Molti confrontano -3.06% e 10.89% prima di effettuare ordini su 62.73 o 63.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KRE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?
Il prezzo massimo di ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC nell'ultimo anno è stato 70.24. All'interno di 47.06 - 70.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 63.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Regional Banking ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?
Il prezzo più basso di ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) nel corso dell'anno è stato 47.06. Confrontandolo con gli attuali 62.73 e 47.06 - 70.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KRE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KRE?
SPDR S&P Regional Banking ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 63.57 e 11.52%.
- Chiusura Precedente
- 63.57
- Apertura
- 63.62
- Bid
- 62.73
- Ask
- 63.03
- Minimo
- 62.68
- Massimo
- 63.89
- Volume
- 8.351 K
- Variazione giornaliera
- -1.32%
- Variazione Mensile
- -3.06%
- Variazione Semestrale
- 10.89%
- Variazione Annuale
- 11.52%
