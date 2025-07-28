QuotazioniSezioni
Valute / KRE
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF

62.73 USD 0.84 (1.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio KRE ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.68 e ad un massimo di 63.89.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Regional Banking ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

KRE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni KRE oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P Regional Banking ETF sono prezzate a 62.73. Viene scambiato all'interno di -1.32%, la chiusura di ieri è stata 63.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 8351. Il grafico dei prezzi in tempo reale di KRE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P Regional Banking ETF pagano dividendi?

SPDR S&P Regional Banking ETF è attualmente valutato a 62.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di KRE.

Come acquistare azioni KRE?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P Regional Banking ETF al prezzo attuale di 62.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 62.73 o 63.03, mentre 8351 e -1.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di KRE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni KRE?

Investire in SPDR S&P Regional Banking ETF implica considerare l'intervallo annuale 47.06 - 70.24 e il prezzo attuale 62.73. Molti confrontano -3.06% e 10.89% prima di effettuare ordini su 62.73 o 63.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di KRE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

Il prezzo massimo di ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC nell'ultimo anno è stato 70.24. All'interno di 47.06 - 70.24, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 63.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Regional Banking ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

Il prezzo più basso di ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) nel corso dell'anno è stato 47.06. Confrontandolo con gli attuali 62.73 e 47.06 - 70.24 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda KRE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di KRE?

SPDR S&P Regional Banking ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 63.57 e 11.52%.

Intervallo Giornaliero
62.68 63.89
Intervallo Annuale
47.06 70.24
Chiusura Precedente
63.57
Apertura
63.62
Bid
62.73
Ask
63.03
Minimo
62.68
Massimo
63.89
Volume
8.351 K
Variazione giornaliera
-1.32%
Variazione Mensile
-3.06%
Variazione Semestrale
10.89%
Variazione Annuale
11.52%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8