KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF

62.73 USD 0.84 (1.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日KRE汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点62.68和高点63.89进行交易。

关注SPDR S&P Regional Banking ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

KRE新闻

常见问题解答

KRE股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Regional Banking ETF股票今天的定价为62.73。它在-1.32%范围内交易，昨天的收盘价为63.57，交易量达到8351。KRE的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Regional Banking ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Regional Banking ETF目前的价值为62.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.52%和USD。实时查看图表以跟踪KRE走势。

如何购买KRE股票？

您可以以62.73的当前价格购买SPDR S&P Regional Banking ETF股票。订单通常设置在62.73或63.03附近，而8351和-1.40%显示市场活动。立即关注KRE的实时图表更新。

如何投资KRE股票？

投资SPDR S&P Regional Banking ETF需要考虑年度范围47.06 - 70.24和当前价格62.73。许多人在以62.73或63.03下订单之前，会比较-3.06%和。实时查看KRE价格图表，了解每日变化。

ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC的最高价格是70.24。在47.06 - 70.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Regional Banking ETF的绩效。

ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC股票的最低价格是多少？

ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC（KRE）的最低价格为47.06。将其与当前的62.73和47.06 - 70.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KRE股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Regional Banking ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、63.57和11.52%中可见。

日范围
62.68 63.89
年范围
47.06 70.24
前一天收盘价
63.57
开盘价
63.62
卖价
62.73
买价
63.03
最低价
62.68
最高价
63.89
交易量
8.351 K
日变化
-1.32%
月变化
-3.06%
6个月变化
10.89%
年变化
11.52%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8