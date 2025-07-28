KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF
今日KRE汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点62.68和高点63.89进行交易。
关注SPDR S&P Regional Banking ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
KRE新闻
常见问题解答
KRE股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Regional Banking ETF股票今天的定价为62.73。它在-1.32%范围内交易，昨天的收盘价为63.57，交易量达到8351。KRE的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Regional Banking ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Regional Banking ETF目前的价值为62.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.52%和USD。实时查看图表以跟踪KRE走势。
如何购买KRE股票？
您可以以62.73的当前价格购买SPDR S&P Regional Banking ETF股票。订单通常设置在62.73或63.03附近，而8351和-1.40%显示市场活动。立即关注KRE的实时图表更新。
如何投资KRE股票？
投资SPDR S&P Regional Banking ETF需要考虑年度范围47.06 - 70.24和当前价格62.73。许多人在以62.73或63.03下订单之前，会比较-3.06%和。实时查看KRE价格图表，了解每日变化。
- 前一天收盘价
- 63.57
- 开盘价
- 63.62
- 卖价
- 62.73
- 买价
- 63.03
- 最低价
- 62.68
- 最高价
- 63.89
- 交易量
- 8.351 K
- 日变化
- -1.32%
- 月变化
- -3.06%
- 6个月变化
- 10.89%
- 年变化
- 11.52%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8