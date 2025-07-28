CotizacionesSecciones
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF

62.58 USD 0.99 (1.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KRE de hoy ha cambiado un -1.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.44, mientras que el máximo ha alcanzado 63.89.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Regional Banking ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

¿Cuál es el precio de las acciones de KRE hoy?

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) se evalúa hoy en 62.58. El instrumento se negocia dentro de -1.56%; el cierre de ayer ha sido 63.57 y el volumen comercial ha alcanzado 15075. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KRE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Regional Banking ETF?

SPDR S&P Regional Banking ETF se evalúa actualmente en 62.58. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.25% y USD. Monitoree los movimientos de KRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de KRE?

Puede comprar acciones de SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) al precio actual de 62.58. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 62.58 o 62.88, mientras que 15075 y -1.63% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de KRE?

Invertir en SPDR S&P Regional Banking ETF implica tener en cuenta el rango anual 47.06 - 70.24 y el precio actual 62.58. Muchos comparan -3.29% y 10.62% antes de colocar órdenes en 62.58 o 62.88. Estudie los cambios diarios de precios de KRE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

El precio más alto de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) en el último año ha sido 70.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 47.06 - 70.24, una comparación con 63.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Regional Banking ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

El precio más bajo de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) para el año ha sido 47.06. La comparación con los actuales 62.58 y 47.06 - 70.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KRE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KRE?

En el pasado, SPDR S&P Regional Banking ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 63.57 y 11.25% después de las acciones corporativas.

Rango diario
62.44 63.89
Rango anual
47.06 70.24
Cierres anteriores
63.57
Open
63.62
Bid
62.58
Ask
62.88
Low
62.44
High
63.89
Volumen
15.075 K
Cambio diario
-1.56%
Cambio mensual
-3.29%
Cambio a 6 meses
10.62%
Cambio anual
11.25%
