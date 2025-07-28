- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF
El tipo de cambio de KRE de hoy ha cambiado un -1.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.44, mientras que el máximo ha alcanzado 63.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Regional Banking ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
KRE News
- Is SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a Strong ETF Right Now?
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Regional-bank stocks are hot, and this PNC purchase suggests the rally can continue
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Stock Market Today: Dow, S&P 500 Pick Up Steam; A Fiber-Optics Name Roars Higher, Gap Gets A Makeover (Live Coverage)
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- KRE: Best August Since Inception Tracking, Expecting More Big Gains
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- CMA.PR.B: 6.875% Fixed Rate Reset Preferred IPO From Comerica Incorporated (NYSE:CMA)
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- IAT ETF: Rate Cuts Back In Play, Regional Banks Poised To Benefit (NYSEARCA:IAT)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)?
- First Interstate BancSystem Stock: Analysts May Too Pessimistic Going 2026 (NASDAQ:FIBK)
- Third Coast Bancshares Stock: Lower Deposit Costs Surge Net Interest Margin
- Merchants Bancorp Preferreds: Yield Opportunity Or Value Trap? (NASDAQ:MBIN)
- Is SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a Strong ETF Right Now?
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de KRE hoy?
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) se evalúa hoy en 62.58. El instrumento se negocia dentro de -1.56%; el cierre de ayer ha sido 63.57 y el volumen comercial ha alcanzado 15075. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios KRE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Regional Banking ETF?
SPDR S&P Regional Banking ETF se evalúa actualmente en 62.58. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.25% y USD. Monitoree los movimientos de KRE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de KRE?
Puede comprar acciones de SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) al precio actual de 62.58. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 62.58 o 62.88, mientras que 15075 y -1.63% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de KRE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de KRE?
Invertir en SPDR S&P Regional Banking ETF implica tener en cuenta el rango anual 47.06 - 70.24 y el precio actual 62.58. Muchos comparan -3.29% y 10.62% antes de colocar órdenes en 62.58 o 62.88. Estudie los cambios diarios de precios de KRE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?
El precio más alto de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) en el último año ha sido 70.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 47.06 - 70.24, una comparación con 63.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Regional Banking ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?
El precio más bajo de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) para el año ha sido 47.06. La comparación con los actuales 62.58 y 47.06 - 70.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de KRE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de KRE?
En el pasado, SPDR S&P Regional Banking ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 63.57 y 11.25% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 63.57
- Open
- 63.62
- Bid
- 62.58
- Ask
- 62.88
- Low
- 62.44
- High
- 63.89
- Volumen
- 15.075 K
- Cambio diario
- -1.56%
- Cambio mensual
- -3.29%
- Cambio a 6 meses
- 10.62%
- Cambio anual
- 11.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8