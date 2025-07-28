KurseKategorien
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF

63.09 USD 0.48 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von KRE hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.44 bis zu einem Hoch von 63.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Regional Banking ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von KRE heute?

Die Aktie von SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) notiert heute bei 63.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.57 und das Handelsvolumen erreichte 18488. Das Live-Chart von KRE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie KRE Dividenden?

SPDR S&P Regional Banking ETF wird derzeit mit 63.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KRE zu verfolgen.

Wie kaufe ich KRE-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) zum aktuellen Kurs von 63.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.09 oder 63.39 platziert, während 18488 und -0.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KRE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in KRE-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P Regional Banking ETF müssen die jährliche Spanne 47.06 - 70.24 und der aktuelle Kurs 63.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.50% und 11.53%, bevor sie Orders zu 63.09 oder 63.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KRE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

Der höchste Kurs von ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) im vergangenen Jahr lag bei 70.24. Innerhalb von 47.06 - 70.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Regional Banking ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

Der niedrigste Kurs von ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) im Laufe des Jahres betrug 47.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.09 und der Spanne 47.06 - 70.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von KRE statt?

SPDR S&P Regional Banking ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.57 und 12.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
62.44 63.89
Jahresspanne
47.06 70.24
Vorheriger Schlusskurs
63.57
Eröffnung
63.62
Bid
63.09
Ask
63.39
Tief
62.44
Hoch
63.89
Volumen
18.488 K
Tagesänderung
-0.76%
Monatsänderung
-2.50%
6-Monatsänderung
11.53%
Jahresänderung
12.16%
