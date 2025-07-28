- Übersicht
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF
Der Wechselkurs von KRE hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.44 bis zu einem Hoch von 63.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Regional Banking ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von KRE heute?
Die Aktie von SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) notiert heute bei 63.09. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.76% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 63.57 und das Handelsvolumen erreichte 18488. Das Live-Chart von KRE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie KRE Dividenden?
SPDR S&P Regional Banking ETF wird derzeit mit 63.09 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von KRE zu verfolgen.
Wie kaufe ich KRE-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) zum aktuellen Kurs von 63.09 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 63.09 oder 63.39 platziert, während 18488 und -0.83% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von KRE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in KRE-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P Regional Banking ETF müssen die jährliche Spanne 47.06 - 70.24 und der aktuelle Kurs 63.09 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.50% und 11.53%, bevor sie Orders zu 63.09 oder 63.39 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von KRE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?
Der höchste Kurs von ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) im vergangenen Jahr lag bei 70.24. Innerhalb von 47.06 - 70.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 63.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Regional Banking ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?
Der niedrigste Kurs von ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) im Laufe des Jahres betrug 47.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 63.09 und der Spanne 47.06 - 70.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von KRE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von KRE statt?
SPDR S&P Regional Banking ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 63.57 und 12.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.57
- Eröffnung
- 63.62
- Bid
- 63.09
- Ask
- 63.39
- Tief
- 62.44
- Hoch
- 63.89
- Volumen
- 18.488 K
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- -2.50%
- 6-Monatsänderung
- 11.53%
- Jahresänderung
- 12.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8