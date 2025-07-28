КотировкиРазделы
62.73 USD 0.84 (1.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KRE за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.68, а максимальная — 63.89.

Следите за динамикой SPDR S&P Regional Banking ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KRE сегодня?

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) сегодня оценивается на уровне 62.73. Инструмент торгуется в пределах -1.32%, вчерашнее закрытие составило 63.57, а торговый объем достиг 8351. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Regional Banking ETF?

SPDR S&P Regional Banking ETF в настоящее время оценивается в 62.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.52% и USD. Отслеживайте движения KRE на графике в реальном времени.

Как купить акции KRE?

Вы можете купить акции SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) по текущей цене 62.73. Ордера обычно размещаются около 62.73 или 63.03, тогда как 8351 и -1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KRE?

Инвестирование в SPDR S&P Regional Banking ETF предполагает учет годового диапазона 47.06 - 70.24 и текущей цены 62.73. Многие сравнивают -3.06% и 10.89% перед размещением ордеров на 62.73 или 63.03. Изучайте ежедневные изменения цены KRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

Самая высокая цена ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) за последний год составила 70.24. Акции заметно колебались в пределах 47.06 - 70.24, сравнение с 63.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Regional Banking ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?

Самая низкая цена ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) за год составила 47.06. Сравнение с текущими 62.73 и 47.06 - 70.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KRE?

В прошлом SPDR S&P Regional Banking ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.57 и 11.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
62.68 63.89
Годовой диапазон
47.06 70.24
Предыдущее закрытие
63.57
Open
63.62
Bid
62.73
Ask
63.03
Low
62.68
High
63.89
Объем
8.351 K
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-3.06%
6-месячное изменение
10.89%
Годовое изменение
11.52%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8