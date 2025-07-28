- Обзор рынка
KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF
Курс KRE за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.68, а максимальная — 63.89.
Следите за динамикой SPDR S&P Regional Banking ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости KRE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KRE сегодня?
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) сегодня оценивается на уровне 62.73. Инструмент торгуется в пределах -1.32%, вчерашнее закрытие составило 63.57, а торговый объем достиг 8351. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Regional Banking ETF?
SPDR S&P Regional Banking ETF в настоящее время оценивается в 62.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.52% и USD. Отслеживайте движения KRE на графике в реальном времени.
Как купить акции KRE?
Вы можете купить акции SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) по текущей цене 62.73. Ордера обычно размещаются около 62.73 или 63.03, тогда как 8351 и -1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KRE?
Инвестирование в SPDR S&P Regional Banking ETF предполагает учет годового диапазона 47.06 - 70.24 и текущей цены 62.73. Многие сравнивают -3.06% и 10.89% перед размещением ордеров на 62.73 или 63.03. Изучайте ежедневные изменения цены KRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?
Самая высокая цена ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) за последний год составила 70.24. Акции заметно колебались в пределах 47.06 - 70.24, сравнение с 63.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Regional Banking ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC?
Самая низкая цена ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) за год составила 47.06. Сравнение с текущими 62.73 и 47.06 - 70.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KRE?
В прошлом SPDR S&P Regional Banking ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.57 и 11.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.57
- Open
- 63.62
- Bid
- 62.73
- Ask
- 63.03
- Low
- 62.68
- High
- 63.89
- Объем
- 8.351 K
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -3.06%
- 6-месячное изменение
- 10.89%
- Годовое изменение
- 11.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8