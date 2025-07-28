CotationsSections
Devises / KRE
Retour à Actions

KRE: SPDR S&P Regional Banking ETF

63.57 USD 0.62 (0.97%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KRE a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.12 et à un maximum de 64.53.

Suivez la dynamique SPDR S&P Regional Banking ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KRE Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action KRE aujourd'hui ?

L'action SPDR S&P Regional Banking ETF est cotée à 63.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.97%, a clôturé hier à 64.19 et son volume d'échange a atteint 17966. Le graphique en temps réel du cours de KRE présente ces mises à jour.

L'action SPDR S&P Regional Banking ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR S&P Regional Banking ETF est actuellement valorisé à 63.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de KRE.

Comment acheter des actions KRE ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Regional Banking ETF au cours actuel de 63.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 63.57 ou de 63.87, le 17966 et le -1.49% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de KRE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action KRE ?

Investir dans SPDR S&P Regional Banking ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 47.06 - 70.24 et le prix actuel 63.57. Beaucoup comparent -1.76% et 12.37% avant de passer des ordres à 63.57 ou 63.87. Consultez le graphique du cours de KRE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC ?

Le cours le plus élevé de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC l'année dernière était 70.24. Au cours de 47.06 - 70.24, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 64.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Regional Banking ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC ?

Le cours le plus bas de ESQUIRE RADIO & ELECTRONICS INC (KRE) sur l'année a été 47.06. Sa comparaison avec 63.57 et 47.06 - 70.24 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de KRE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action KRE a-t-elle été divisée ?

SPDR S&P Regional Banking ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 64.19 et 13.01% après les opérations sur titres.

Range quotidien
63.12 64.53
Range Annuel
47.06 70.24
Clôture Précédente
64.19
Ouverture
64.53
Bid
63.57
Ask
63.87
Plus Bas
63.12
Plus Haut
64.53
Volume
17.966 K
Changement quotidien
-0.97%
Changement Mensuel
-1.76%
Changement à 6 Mois
12.37%
Changement Annuel
13.01%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8